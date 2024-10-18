Квардроберша напала на пятиклассницу в школьном туалете

В подмосковных Мытищах на ученицу пятого класса напала одноклассница-квадробер в школьном туалете, поцарапав девочку когтями-лезвиями. Об этом сообщает мать пострадавшей в соцсетях.
«Мать ученицы МБОУ СОШ 19 распространила в соцсетях историю о жутком нападении девочки в маске кошки на ее дочь. Она написала, что квадроберша приделала к лапе лезвия и попросила ввести „какой-то закон про квадроберство в общественных местах“», — передает SHOT в своем telegram-канале сообщение матери.
Сама пострадавшая рассказала, что сверстница подождала ее у туалетной кабинки и напала, используя острые когти в качестве оружия. Однако, по словам директора школы, девочка просто выдумала эту историю. Ученица не смогла опознать одноклассницу, которая на нее напала.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов заявил ТАСС, что российские парламентарии начали работать над законопроектом по контролю за квадроберами, передает 360.ru. По его словам, эта субкультура не приносит пользы детям и обществу.
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