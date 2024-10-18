Украина может остаться без помощи после выборов в США

Украина может лишиться поддержки США после предстоящих выборов президента в Штатах. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация с поддержкой Киева западными странами может пойти „менее позитивным путем“ после предстоящих выборов президента США», — передает слова Зеленского Financial Times. Украинский лидер добавил, что будет добиваться приглашения в НАТО от США.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта с Россией, передает 360.ru. По его словам, украинский лидер не должен был допустить начала конфликта.
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