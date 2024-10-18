Армия Израиля уничтожила командный пункт «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении командного центра ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщили представители военного ведомства.
«В результате воздушного удара был уничтожен региональный командный центр „Хезболлы“, который использовался для проведения многочисленных атак на северные израильские общины в последние месяцы», — заявили представители ЦАХАЛ в официальном telegram-канале. Также сообщается, что за время ведения рейдов на юге Ливана израильской армией были уничтожены десятки складов оружия, несколько туннельных шахт, инфраструктура атак и оружие «Хезболлы».
Напряженность на ливанско-израильской границе сохраняется с начала военных действий в Газе в 2023 году. Ливанская организация «Хезболла» осуществляет обстрелы территории северного Израиля, на что страна отвечает серией авиационных ударов.
С начала октября Израиль приступил к наземной операции на юге Ливана. 12 октября произошла атака ракетами со стороны боевиков ливанской группировки, целями которой стали город Тверия, командный центр в Цфате, а также военные казармы и завод по производству взрывчатых материалов.
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