Моди предложил Путину свои способы разрешения конфликта на Украине

Моди: диалог и дипломатия являются способами достичь мира на Украине
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Путин и премьер-министр Индии Моди в ходе встречи обсудили Украину
Путин и премьер-министр Индии Моди в ходе встречи обсудили Украину Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

В ходе встречи на полях саммита БРИКС, проходящего в Казани, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил президенту России Владимиру Путину свои способы разрешения конфликта на Украине через диалог и дипломатию. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

«Лидеры выразили свои позиции по поводу продолжающегося конфликта на Украине. Премьер-министр [Моди] подчеркнул, что диалог и дипломатия — это способ достичь разрешения конфликта», — заявил Мисри на брифинге, его слова приводит РИА Новости. Он проинформировал президента РФ о своих контактах с украинским руководством и подчеркнул, что Индия готова сыграть активную роль в процессе восстановления мира в регионе.

Кроме того, во время встречи были обсуждены и другие аспекты двухсторонних отношений, такие как торговля, экономика, энергетика, оборона и образование. Путин отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее Индия выразила готовность оказать помощь в разрешении конфликта на Украине и поддержать мирные усилия. Кроме того, премьер-министр Индии подчеркнул готовность страны предоставить любое возможное содействие в будущем для урегулирования конфликта и отметил важность обсуждения всех актуальных вопросов.

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В ходе встречи на полях саммита БРИКС, проходящего в Казани, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил президенту России Владимиру Путину свои способы разрешения конфликта на Украине через диалог и дипломатию. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри. «Лидеры выразили свои позиции по поводу продолжающегося конфликта на Украине. Премьер-министр [Моди] подчеркнул, что диалог и дипломатия — это способ достичь разрешения конфликта», — заявил Мисри на брифинге, его слова приводит РИА Новости. Он проинформировал президента РФ о своих контактах с украинским руководством и подчеркнул, что Индия готова сыграть активную роль в процессе восстановления мира в регионе. Кроме того, во время встречи были обсуждены и другие аспекты двухсторонних отношений, такие как торговля, экономика, энергетика, оборона и образование. Путин отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Ранее Индия выразила готовность оказать помощь в разрешении конфликта на Украине и поддержать мирные усилия. Кроме того, премьер-министр Индии подчеркнул готовность страны предоставить любое возможное содействие в будущем для урегулирования конфликта и отметил важность обсуждения всех актуальных вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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