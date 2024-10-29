В Москве загорелась постройка на территории Академии водных видов спорта

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Пожар произошел на территории Академии водных видов спорта, пострадавших нет
Пожар произошел на территории Академии водных видов спорта, пострадавших нет Фото:

На территории Академии водных видов спорта имени Ушакова, расположенной в Серебряном Бору Москвы, произошел пожар. Там загорелась деревянная постройка.

 «Сейчас пожарные борются с огнем, который охватил двухэтажное здание на Таманской улице, горит деревянная постройка», — сообщает telegram-канал Shot. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

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На территории Академии водных видов спорта имени Ушакова, расположенной в Серебряном Бору Москвы, произошел пожар. Там загорелась деревянная постройка.  «Сейчас пожарные борются с огнем, который охватил двухэтажное здание на Таманской улице, горит деревянная постройка», — сообщает telegram-канал Shot. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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