В Москве загорелась постройка на территории Академии водных видов спорта

Пожар произошел на территории Академии водных видов спорта, пострадавших нет
На территории Академии водных видов спорта имени Ушакова, расположенной в Серебряном Бору Москвы, произошел пожар. Там загорелась деревянная постройка.
«Сейчас пожарные борются с огнем, который охватил двухэтажное здание на Таманской улице, горит деревянная постройка», — сообщает telegram-канал Shot. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
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