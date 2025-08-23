Старейший педагог ГИТИСа Вербицкая скончалась: все о женщине, обучившей сотни известнейших актеров России

Старейший преподаватель ГИТИСа Анастасия Вербицкая скончалась на 96 году жизни
Вербицкая преподавала основы сценического движения и фехтование в ГИТИС
Вербицкая преподавала основы сценического движения и фехтование в ГИТИС

В возрасте 95 лет скончалась заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая. Она была старейшим преподавателем  ГИТИСа — одного из крупнейших театральных вузов в мире — обучая студентов важным профессиональным навыкам и жизненным мудростям. Ее учениками были артисты Александр Абдулов, Виктор Сухоруков, Татьяна Веденеева, Юрий Стоянов и сотни других деятелей искусства, известных в СССР и России. Подробнее о жизни и профессиональной деятельности Вербицкой — в материале URA.RU.

Известие о смерти Вербицкой

О смерти заслуженного работника искусств России, педагога ГИТИСа и специалиста по сценическому движению и фехтованию Анастасии Вербицкой стало известно 23 августа. Она скончалась на 96 году жизни, 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства.

Вклад в театральное образование

Вербицкая была старейшим преподавателем ГИТИСа
Вербицкая была старейшим преподавателем ГИТИСа
Фото:

Вербицкая была старейшим преподавателем ГИТИСа и посвятила всю свою жизнь развитию сценического искусства. Почти 40 лет она обучала студентов, передавая не только профессиональные навыки, но и жизненную мудрость. Она обучала студентов фехтование и сценическое движение. Ее ученики отмечают, что она была чутким, внимательным и добрым наставником, который умел поддержать каждого студента и вдохновить на творческие свершения. Коллектив института выразил соболезнования ученикам, коллегам и друзьям мастера, а также всем тем, чьи жизни изменила Вербицкая.

"Огромное количество людей ее помнят, чтят и любят. Будучи очень чутким и тонким человеком, Анастасия Всеволодовна относилась с большим вниманием к каждому студенту <...> Она навсегда останется педагогом великой гитисовской школы — талантливым, свободным, верным своему призванию. Ее дело в наших стенах продолжают ее ученики, а значит, память о ней бессмертна", — говорится в сообщении telegram-канала ГИТИСа.

Биография

Вербицкая родилась в семье театралов и литераторов
Вербицкая родилась в семье театралов и литераторов
Фото:

Вербицкая родилась 28 марта 1930 года. Она происходила из известной театральной и литературной семьи.

Ее бабушка — писательница Анастасия Вербицкая, значимая фигура в дореволюционной литературе, публицистка, драматург. Ее отец — актер МХАТа и народный артист РСФСР Всеволод Вербицкий. Ее брат — актер Анатолий Вербицкий, известный по роли Печорина в фильме 1955 года "Княжна Мэри".

В доме семьи часто бывали легенды русского театра, что сформировало уникальную атмосферу для будущего педагога. В доме Вербицких бывал легендарные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, другие режиссеры, а также актеры XX века. Студенты, приходя в гости к преподавателю, видели фотографии с их автографами. 

У Вербицкой учились многие известные личности

Через уроки Анастасии Вербицкой прошли сотни известных артистов. Среди них:

  • актер, кинорежиссер, сценарист, ведущий Александр Абдулов, известный всему Советскому Союзу по ролям Медведя в "Обыкновенном чуде", Иванушки в "Чародеях", Генриха Рамкопфа в "Том самом Мюнхгаузене";
  • актер и заслуженный артист РФ Игорь Старыгин (Арамис в фильме "Д Артаньян и три мушкетера");
  • актриса, телеведущая, журналистка Татьяна Веденеева, известная как "тетя Таня" из передач "Спокойной ночи, малыши!" и "В гостях у сказки";
  • актер и заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров ("Неуловимые мстители" и "Джентльмены удачи");
  • актер, юморист, пародист, телеведущий Юрий Стоянов (автор юмористической программы "Городок");
  • актер и народный артист РФ Виктор Сухоруков;
  • актриса и телеведущая Жанна Эппле;
  • актриса и народная артистка РФ Ирина Розанова.

Творчество за пределами театра

Вербицкая оставила после себя ценные письменные воспоминания о семье, войне и театре. Среди них: "О писательнице Анастасии Вербицкой", "Мои детские воспоминания о начале войны 1941 года". Эти тексты позволяют прикоснуться к истории отечественного искусства.

Последние годы

В последние годы жизни Анастасия Всеволодовна тяжело болела и не выходила из дома. Однако она продолжала поддерживать связь со своими учениками и коллегами. В 90 лет она освоила планшет и интернет и переписывалась в социальных сетях, поздравляла учеников, делилась фотографиями. Некоторые говорили с ней по часу, пока она не уставала. Однако в 2025 году ее не стало. О причинах смерти педагога не сообщается.

