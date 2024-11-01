Исполнительный директор от России рассказал о хамстве на заседаниях МВФ

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин рассказал о причинах, побудивших его уйти в отставку. По его словам, основной причиной стали хамство и оскорбления на заседаниях совета директоров фонда, которые были направлены на его личность и страну.
«Мне хамят, оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — заявил Можин в интервью РИА Новости. Кроме того, он отметил, что нынешняя ситуация в МВФ является худшей за время его работы. Директор также указал на политизацию процессов внутри фонда, которая достигла экстремального уровня.
Алексей Можин с 1992 года был сотрудником Международного валютного фонда. В течение последних 28 лет он исполнял обязанности исполнительного директора данной организации. Со 2 декабря он приступит к выполнению обязанностей советника председателя Центрального банка Российской Федерации, Эльвиры Набиуллиной.
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