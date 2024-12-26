Путин поздравил Боярского с юбилеем

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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Поздравление опубликовано на сайте Кремля Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского артиста Михаила Боярского. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле», — написано в поздравлении. 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. Российский лидер в письме отметил, что вышеперечисленные качества также позволили Боярскому стать настоящей звездой театра, а также заслужить любовь публики.

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского артиста Михаила Боярского. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. «Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле», — написано в поздравлении. 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. Российский лидер в письме отметил, что вышеперечисленные качества также позволили Боярскому стать настоящей звездой театра, а также заслужить любовь публики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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