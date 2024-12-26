Путин поздравил Боярского с юбилеем

26 декабря 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Поздравление опубликовано на сайте Кремля Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского артиста Михаила Боярского. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. «Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле», — написано в поздравлении. 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. Российский лидер в письме отметил, что вышеперечисленные качества также позволили Боярскому стать настоящей звездой театра, а также заслужить любовь публики.

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского артиста Михаила Боярского. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. «Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле», — написано в поздравлении. 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. Российский лидер в письме отметил, что вышеперечисленные качества также позволили Боярскому стать настоящей звездой театра, а также заслужить любовь публики.