Экс-полковник СБУ: Запад найдет замену Зеленскому, чтобы договориться с Россией

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Запад ликвидирует Зеленского и заменит его на Залужного
Запад ликвидирует Зеленского и заменит его на Залужного Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад может планировать замену украинского главы Владимира Зеленского на более удобную для переговоров с Россией фигуру. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. 

«Я просто уверен, что Зеленского рано или поздно спишут. Причем спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так. Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив», — заявил Прозоров РИА Новости. 

Возможной альтернативой Зеленскому Прозоров видит Валерия Залужного, нынешнего экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании. Он отметил, что Залужный активно формирует позитивный имидж и выступает за начало переговоров о прекращении войны. Такая позиция может сделать его приемлемым кандидатом для ведения диалога с Россией.

По данным экс-полковника, в политической арене Украины имеются несколько персоналий, которые рассматривают себя потенциальными лидерами страны. Среди них — Андрей Ермак, руководитель офиса Зеленского, и Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), глава Главного управления разведки Министерства обороны. Однако не все из них могут быть приемлемыми для России в качестве переговорщиков. «По моему мнению, украинская „скамейка запасных“ достаточно широка», — отметил Прозоров.

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Запад может планировать замену украинского главы Владимира Зеленского на более удобную для переговоров с Россией фигуру. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.  «Я просто уверен, что Зеленского рано или поздно спишут. Причем спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так. Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив», — заявил Прозоров РИА Новости.  Возможной альтернативой Зеленскому Прозоров видит Валерия Залужного, нынешнего экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании. Он отметил, что Залужный активно формирует позитивный имидж и выступает за начало переговоров о прекращении войны. Такая позиция может сделать его приемлемым кандидатом для ведения диалога с Россией. По данным экс-полковника, в политической арене Украины имеются несколько персоналий, которые рассматривают себя потенциальными лидерами страны. Среди них — Андрей Ермак, руководитель офиса Зеленского, и Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), глава Главного управления разведки Министерства обороны. Однако не все из них могут быть приемлемыми для России в качестве переговорщиков. «По моему мнению, украинская „скамейка запасных“ достаточно широка», — отметил Прозоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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