Сбежавший с Украины в Россию американец рассказал, как выжил под ударами «Градов»

Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС России передавать координаты украинских военных объектов, рассказал о своем спасении после атаки реактивной системы залпового огня «Град». По его словам, инцидент произошел, когда он занимался эвакуацией местного населения.
«Последние дни, когда я жил там, я помогал эвакуировать людей, помогал им связаться с родственниками, собирал всех, чтобы волонтеры могли эвакуировать людей. В один из дней, когда я вот так помогал с эвакуацией, я услышал, что запустили ракеты, вроде РСЗО „Град“, — сказал Мартиндейл в беседе с РИА Новости.
Американец успел укрыться всего за несколько секунд до начала обстрела. Мартиндейл лег на дорогу, надясь, что это поможет. По его словам, одна из ракет взорвалась примерно в двадцати метрах от него. Два осколка попали в собаку мужчины.
Ранее гражданин США Дэниел Мартиндейл, который был эвакуирован из района Угледара, рассказал о методах, с помощью которых он передавал информацию российским военным, а также о способах, которые позволяли ему оставаться незаметным для ВСУ. Мартиндейл уточнил, что для обеспечения секретности своих контактов он постоянно очищал историю сообщений в мессенджере Telegram. Мужчина также выразил удивление по поводу того, что в течение всего времени его нахождения на территории Украины ни местные правоохранительные органы, ни представители ВСУ не осуществили проверку его мобильного устройства.
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