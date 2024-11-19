В России принят закон о списании просроченных кредитов до 10 млн для военных СВО

На заседании Госдумы во втором и третьем чтениях был принят законопроект, который предусматривает аннулирование задолженности по кредитам до 10 миллионов рублей для участников СВО. Также условия документа касаются и супругов военных при заключении контракта на военную службу в ВС РФ, начиная с 1 декабря 2024 года.
«Речь идет о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом прекращены могут быть обстоятельства на сумму не более 10 млн рублей», — говорится в документе. Прямая трансляция заседания Госдумы проходит на сайте «ДумаТВ».
В соответствии с внесенными поправками, закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей» теперь включает положения о прекращении кредитных обязательств. Это касается граждан, призванных на службу по мобилизации, служащих по призыву (исключая курсантов военных училищ и вузов), а также других граждан, которые подписали контракт на службу в ВС РФ с 1 декабря 2024 года на срок не менее одного года.
Ранее в Госдуме приняли закон, который защищает выплаты военным спецоперации от списания, если бойцы обанкротятся. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что во время процедуры банкротства все имущество должника используется для погашения долгов.
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