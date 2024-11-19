Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке 19 ноября
Московская биржа сообщила, что приостановила торги на срочном рынке. Причины такого решения не называются.
«Торги на Срочном рынке приостановлены с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте Мосбиржи.
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