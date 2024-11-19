Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке 19 ноября
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке 19 ноября Фото:

Московская биржа сообщила, что приостановила торги на срочном рынке. Причины такого решения не называются. 

«Торги на Срочном рынке приостановлены с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте Мосбиржи. 

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Московская биржа сообщила, что приостановила торги на срочном рынке. Причины такого решения не называются.  «Торги на Срочном рынке приостановлены с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте Мосбиржи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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