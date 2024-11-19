Петербурженку ошибочно считали умершей и не платили пенсию шесть лет

В Санкт-Петербурге местная жительница начала получат пенсию по старости в 2009 году, однако с 2016 по 2022 годы из-за «ошибочной информации» она была признана умершей. Шестилетнюю разницу в выплате пенсии пришлось возвращать через суд, сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.
«На основании ошибочной информации о личности составлена запись акта о смерти женщины, выплата ей прекращена по решению суда об объявлении ее умершей», — передает «Фонтанка» информацию из ведомства. Отмечается, что судебное решение в отношении петербурженки отменили в 2022 году. На тот момент пенсию женщине снова начали выплачивать, но пропущенную за шесть лет сумму (с 2016 года) так и не выдали.
Суд первой инстанции не удовлетворил требование прокуратуры о выплате остатков пенсии. Однако после подачи апелляции в Санкт-Петербургский районный суд местное отделение Пенсионного фонда обязали выплатить шестилетнюю разницу.
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