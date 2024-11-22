На Москву в выходные обрушится опасный циклон «Каэтано»

В выходные 23 и 24 ноября на Москву обрушится опасный циклон «Каэтано». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что погода станет опасной, так как выпадет более половины месячной нормы осадков.
«Может выпасть до трети от месячной нормы осадков. Пик осадков придется на утро и первую половину дня, что приведет к ухудшению видимости», — заявил Леус в своем telegram-канале. Он отметил, что столицу ожидает приход циклона с юго-запада, который принесет порывы ветра и осадки. В частности, в ночь на 23 ноября предполагается выпадение небольшого количества снега, который к утру усилится и перейдет в мокрый снег. Также на востоке региона возможны осадки в виде дождя.
Осадки могут составить до трети месячной нормы, пик выпадения придется на утро и первую половину дня. На улицах будет скользко, сформируется снежный покров, температура днем — от 0 до +2 градусов. Утром в воскресенье, 24 ноября, также выпадет снег. Ожидается гололедица, температура днем снизится до нуля градусов.
В Санкт-Петербург меж тем нагрянет потепление. Туда придет циклон Quiteria, который принесет с собой теплый воздух. Соответственно, температура будет держаться в пределах одного-трех градусов тепла. Какая погода ожидается в других регионах России — в материале URA.RU.
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