02 декабря 2024

Президент Ирана пообещал скорую встречу с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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2 декабря президенты России и Ирана провели телефонные переговоры
2 декабря президенты России и Ирана провели телефонные переговоры Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин проведут встречу «в ближайшем будущем». Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Ирана.

«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — сообщают РИА Новости со ссылкой на официальный telegram-канал. О точной дате встречи не сообщается. 

Ранее URA.RU сообщало, что Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом по инициативе иранской стороны. Стороны после гибели экс-президента Ибрагима Раиси договорились продолжать сотрудничество.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин проведут встречу «в ближайшем будущем». Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Ирана. «В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — сообщают РИА Новости со ссылкой на официальный telegram-канал. О точной дате встречи не сообщается.  Ранее URA.RU сообщало, что Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом по инициативе иранской стороны. Стороны после гибели экс-президента Ибрагима Раиси договорились продолжать сотрудничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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