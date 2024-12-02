Президент Ирана пообещал скорую встречу с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин проведут встречу «в ближайшем будущем». Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Ирана.
«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — сообщают РИА Новости со ссылкой на официальный telegram-канал. О точной дате встречи не сообщается.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом по инициативе иранской стороны. Стороны после гибели экс-президента Ибрагима Раиси договорились продолжать сотрудничество.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.