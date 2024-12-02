Путин переговорил с президентом Ирана на фоне активизации терроризма в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по инициативе иранской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее Пезешкиан созванивался с президентом Сирии Башаром Асадом — они обсуждали сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другие вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабную операцию 29 ноября 2024 года. Они начали продвигаться с севера Идлиба. 30 ноября они захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии.
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