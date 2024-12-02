Путин переговорил с президентом Ирана на фоне активизации терроризма в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан созвонились по инициативе иранской стороны
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан созвонились по инициативе иранской стороны Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по инициативе иранской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее Пезешкиан созванивался с президентом Сирии Башаром Асадом — они обсуждали сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другие вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабную операцию 29 ноября 2024 года. Они начали продвигаться с севера Идлиба. 30 ноября они захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по инициативе иранской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее Пезешкиан созванивался с президентом Сирии Башаром Асадом — они обсуждали сотрудничество в борьбе с терроризмом. Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другие вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабную операцию 29 ноября 2024 года. Они начали продвигаться с севера Идлиба. 30 ноября они захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...