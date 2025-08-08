Глава Intel ответил на призыв Трампа уволиться

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан ответил на призыв Трампа уволиться письмом, в котором опроверг распространяющуюся информацию о его профессиональной деятельности, назвав ее недостоверной. Об этом сообщил сам глава компании.
«В последнее время появляется множество недостоверных сообщений относительно моих прежних должностей. Хотел бы внести ясность: за более чем 40 лет работы в отрасли я наладил сотрудничество по всему миру, действуя в рамках широкой и разносторонней экосистемы», — передает слова Лип-Бу Тана Financial Times.
Кроме того, в письме Генеральный директор подчеркнул, что Intel поддерживает контакт с администрацией Дональда Трампа и осуществляет взаимодействие с ней с целью опровержения ложных сведений о главе компании. Он также добавил, что разделяет приверженность президента укреплению национальной и экономической безопасности США.
