Наибольший уровень бедности многодетных семей зафиксирован на Дальнем Востоке. К такому выводу пришли авторы исследования о географических особенностях распределения дефицита денежных доходов в домохозяйствах России, сообщают «Ведомости».
«Наименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе», — говорится в материале издания. Дефицит дохода на семью с детьми на Дальнем Востоке составляет 22 423 рублей в месяц. В Северо-Кавказском федеральном округе эта цифра чуть меньше и составляет 19 978 руб.
Далее следует Северо-Западный федеральный округ с дефицитом в 18 615 рублей на семью с детьми. Следующий в списке Приволжский федеральный округ с дефицитом 18 482 рублей.
Авторы исследования отмечают значительный географический разрыв в уровне материального благополучия семей в разных регионах. Для решения этой проблемы помощь семьям с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам, считают исследователи.
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