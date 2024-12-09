Наибольший уровень бедности многодетных семей зафиксирован на Дальнем Востоке

Самые бедные семьи с детьми живут на Дальнем Востоке
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Семьи с детьми на Дальнем Востоке больше всех испытывают дефицит в доходах
Семьи с детьми на Дальнем Востоке больше всех испытывают дефицит в доходах Фото:

Наибольший уровень бедности многодетных семей зафиксирован на Дальнем Востоке. К такому выводу пришли авторы исследования о географических особенностях распределения дефицита денежных доходов в домохозяйствах России, сообщают «Ведомости».  

«Наименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе», — говорится в материале издания. Дефицит дохода на семью с детьми на Дальнем Востоке составляет 22 423 рублей в месяц. В Северо-Кавказском федеральном округе эта цифра чуть меньше и составляет 19 978 руб.

Далее следует Северо-Западный федеральный округ с дефицитом в 18 615 рублей на семью с детьми. Следующий в списке Приволжский федеральный округ с дефицитом 18 482 рублей.

Авторы исследования отмечают значительный географический разрыв в уровне материального благополучия семей в разных регионах. Для решения этой проблемы помощь семьям с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам, считают исследователи. 

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Наибольший уровень бедности многодетных семей зафиксирован на Дальнем Востоке. К такому выводу пришли авторы исследования о географических особенностях распределения дефицита денежных доходов в домохозяйствах России, сообщают «Ведомости».   «Наименее обеспеченные домохозяйства находятся на Дальнем Востоке и Северном Кавказе», — говорится в материале издания. Дефицит дохода на семью с детьми на Дальнем Востоке составляет 22 423 рублей в месяц. В Северо-Кавказском федеральном округе эта цифра чуть меньше и составляет 19 978 руб. Далее следует Северо-Западный федеральный округ с дефицитом в 18 615 рублей на семью с детьми. Следующий в списке Приволжский федеральный округ с дефицитом 18 482 рублей. Авторы исследования отмечают значительный географический разрыв в уровне материального благополучия семей в разных регионах. Для решения этой проблемы помощь семьям с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам, считают исследователи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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