Экономист Надоршин ответил на слухи о заморозке вкладов в России

Заморозки вкладов, слухи о которой распространялись в России в октябре-ноябре, не будет. Депозиты продолжают оставаться выгодным предложением для сбережения денег в условиях высоких процентных ставок, отметил в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», экс-советник главы Минэкономразвития Евгений Надоршин.
«Власти не станут провоцировать вспышку социальной напряженности. Если государству будет нужно, чтобы больше депозитов вкладывалось в гособлигации, это можно решить путем неформальных договоренностей с банками и пересмотром нормативов для них», — сказал эксперт.
В некоторых банках клиенты начали снимать деньги с депозитов. Это было заметно, несмотря на общий рост объемов вкладов по стране. Слухи многим показались правдой на фоне данных о дефиците бюджета, говорит Надоршин. Но госказна вполне способна справиться со всеми обязательствами, даже с учетом новых расходов.
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