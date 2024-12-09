Экономист Надоршин ответил на слухи о заморозке вкладов в России

Экономист: замораживать вклады в России не будут
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки не станут провоцировать набег вкладчиков на отделения, отмечает эксперт
Банки не станут провоцировать набег вкладчиков на отделения, отмечает эксперт Фото:

Заморозки вкладов, слухи о которой распространялись в России в октябре-ноябре, не будет. Депозиты продолжают оставаться выгодным предложением для сбережения денег в условиях высоких процентных ставок, отметил в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», экс-советник главы Минэкономразвития Евгений Надоршин.

«Власти не станут провоцировать вспышку социальной напряженности. Если государству будет нужно, чтобы больше депозитов вкладывалось в гособлигации, это можно решить путем неформальных договоренностей с банками и пересмотром нормативов для них», — сказал эксперт.

В некоторых банках клиенты начали снимать деньги с депозитов. Это было заметно, несмотря на общий рост объемов вкладов по стране. Слухи многим показались правдой на фоне данных о дефиците бюджета, говорит Надоршин. Но госказна вполне способна справиться со всеми обязательствами, даже с учетом новых расходов.

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Заморозки вкладов, слухи о которой распространялись в России в октябре-ноябре, не будет. Депозиты продолжают оставаться выгодным предложением для сбережения денег в условиях высоких процентных ставок, отметил в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», экс-советник главы Минэкономразвития Евгений Надоршин. «Власти не станут провоцировать вспышку социальной напряженности. Если государству будет нужно, чтобы больше депозитов вкладывалось в гособлигации, это можно решить путем неформальных договоренностей с банками и пересмотром нормативов для них», — сказал эксперт. В некоторых банках клиенты начали снимать деньги с депозитов. Это было заметно, несмотря на общий рост объемов вкладов по стране. Слухи многим показались правдой на фоне данных о дефиците бюджета, говорит Надоршин. Но госказна вполне способна справиться со всеми обязательствами, даже с учетом новых расходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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