Особенности национальной рыбалки: какие правила должны соблюдать любители рыбной ловли

В Сахалинской области спасатели МЧС России проводят операцию по спасению 300 рыбаков, которых унесло дрейфовать в Охотское море на отколовшейся льдине. Людей заранее предупреждали об опасности выхода на лед, однако они не прислушались к рекомендациям. Как подготовиться к зимней рыбалке, и что делать, если вы оказались на отколовшейся льдине — в материале URA.RU.
Подготовка к зимней рыбалке
Перед тем, как отправиться на рыбалку, крайне важно ознакомиться с прогнозом погоды и воздержаться от похода на водоем при неблагоприятных условиях: туман, снегопад, дождь, а также в ночное время. Рыболовам следует также обеспечить наличие на борту всех необходимых средств спасения и сигнализации.
Для минимизации рисков рекомендуется оставаться в пределах видимости берега. Кроме того, перед выездом желательно известить близких о предполагаемом месте и времени рыбалки, передает Главное управление МЧС по Вологодской области.
Правила использования лодок
Основное требование при использовании лодки для рыбалки — умение плавать. Это может стать решающим фактором в спасении собственной жизни. Также перед спуском лодки на воду необходимо тщательно проверить ее состояние: целостность корпуса, исправность весел и наличие средств для откачки воды, например, ведра. Кроме того, следует оснастить лодку спасательными средствами: спасательный круг или жилет.
Важно избегать размещения лодки в зонах интенсивного движения судов, так как это может стать причиной аварийных ситуаций. Зоны фарватера обычно четко маркированы, и строго запрещено заходить в них на гребных лодках или ставить якорь. Помимо прочего, когда необходимо рыбачить стоя на лодке, то следует занять устойчивое положение, стать лицом к носу или корме лодки, слегка расставив ноги для большей стабильности.
Рыбалка на резиновой лодке или байдарке
Сейчас множество рыболовов предпочитает использовать складные байдарки и надувные лодки. Однако такие плавательные средства нуждаются в тщательном уходе, поскольку их поверхность легко повредить острыми камнями или затопленными деревьями.
Не рекомендуется размещать надувные лодки и байдарки на якоре вдали от берега. При появлении волн средней силы следует немедленно прекратить рыбачить и направиться к берегу. Байдарка и надувная лодка обладают низкой устойчивостью, поэтому на них опасно стоять на ногах или наклоняться за борт. Из-за перечисленных особенностей начинающим рыбакам не следует использовать складные байдарки и надувные лодки, пишет Главное управление МЧС России по Ярославской области.
Как определить толщину льда
Толщина льда может существенно различаться в разных местах. Наиболее тонкий лед обычно располагается около берегов, в районах с быстрым течением рек, на местах их слияния или впадения в моря и озера, а также в изгибах речного русла и вблизи предметов, застрявших во льдах. Еще одни критические зоны — места выхода подземных источников и стоков теплых или канализационных вод. Особую опасность представляет лед под слоем снега или сугробами. В таких местах часто возникают трещины и полыньи, скрытые под тонким слоем льда.
Прежде чем выходить на лед, следует оценить его прочность по внешним признакам. Надежный лед обычно имеет ровную, гладкую поверхность голубоватого оттенка, не имеющую трещин. Если лед скрипит и прогибается под весом человека, то он ненадежен. Безопасность на льду зависит от соответствия его толщины прилагаемой нагрузке:
- Для одного человека безопасной считается толщина не менее семи сантиметров;
- Конькобежцы могут выходить на лед толщиной от 12 сантиметров, пешеходные переправы безопасны при толщине 15 сантиметров и более;
- Для легковых автомобилей минимально допустимая толщина льда составляет 30 сантиметров.
Кроме того, нужно избегать скопления людей и грузов в одном месте на льду, а также не делать множество прорубей рядом друг с другом — расстояние между ними должно быть не менее пяти-шести метров. Также рыбалка у промоин крайне опасна.
Что нужно иметь при себе
При выходе на лед важно всегда иметь при себе прочную веревку длиной 15-20 метров. Рекомендуется иметь при себе средства индивидуальной защиты, такие как самоспасатель, снегоступы или лыжи. Также нужно заранее надеть термобелье и запастись несколькими парами перчаток, потому что зачастую у рыбаков мерзнут именно руки. Желательно, чтобы перчатки были черного цвета, их легче искать на льду.
Что делать, если оказались на отколовшейся льдине
В случае отрыва льда от берега, на котором находятся рыбаки, крайне важно сохранять спокойствие. Обычно спасатели быстро реагируют на такие случаи. В данной ситуации нужно сделать следующее:
- Необходимо наладить систему дежурств для наблюдения за состоянием льдины, направлением ветра и дрейфом. Осмотреть льдину для определения наиболее устойчивых участков. Если лед однороден, лучше встать в его центре;
- Если льдина находится в зоне видимости населенных пунктов, дежурные должны подавать сигналы бедствия: световые сигналы можно подавать с помощью фальшфейера, огня или дыма от костра, а звуковые — ударами металла о металл;
- В условиях продолжительного пребывания на льдине и охлаждения тела следует использовать все доступные средства для сохранения тепла: надеть шерстяную одежду, а поверх — хлопчатобумажные изделия. При этом не следует пытаться согреваться алкоголем, так как это может привести к противоположному эффекту;
- Воду для питья лучше добывать из верхнего слоя снега на льдине;
- В случае разрушения льдины необходимо оставаться на ее крупнейших и наиболее устойчивых обломках или, при возможности, перейти на больший по размерам ледяной фрагмент;
- При падении в воду важно раскинуть руки, чтобы не провалиться под лед с головой. Выбраться из воды легче, отталкиваясь от края льда и ползти по льду до безопасного места перед подъемом, отметили в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.
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