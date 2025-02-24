Умер поэт и музыкант Андрей Малахов

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Умер поэт и фотограф Андрей Малахов
Умер поэт и фотограф Андрей Малахов Фото:

На 63-м году жизни скончался известный поэт и фотограф Андрей Малахов из Камышина, Волгоградской области. Сообщение о его смерти подтвердилось местным изданием «Блокнот Камышина».

«23 февраля скоропостижно скончался известный в Камышине музыкант и спортсмен Андрей Малахов», — сообщает издание со ссылкой на супругу исполнителя. Официальные органы пока не предоставили информацию о причинах и обстоятельствах трагического инцидента. Андрей активно занимался спортом и регулярно принимал участие в марафонских забегах.

Андрей Малахов оставил значительное музыкальное наследие, в том числе песню «Мой Камышин», которая запомнилась многим жителям этого города. Он участвовал в мероприятии под названием «Булгаков — разными голосами». Также выступал в ток-шоу на телеканале «Россия 1» и был участником программ на телеканале «Спас».

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На 63-м году жизни скончался известный поэт и фотограф Андрей Малахов из Камышина, Волгоградской области. Сообщение о его смерти подтвердилось местным изданием «Блокнот Камышина». «23 февраля скоропостижно скончался известный в Камышине музыкант и спортсмен Андрей Малахов», — сообщает издание со ссылкой на супругу исполнителя. Официальные органы пока не предоставили информацию о причинах и обстоятельствах трагического инцидента. Андрей активно занимался спортом и регулярно принимал участие в марафонских забегах. Андрей Малахов оставил значительное музыкальное наследие, в том числе песню «Мой Камышин», которая запомнилась многим жителям этого города. Он участвовал в мероприятии под названием «Булгаков — разными голосами». Также выступал в ток-шоу на телеканале «Россия 1» и был участником программ на телеканале «Спас».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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