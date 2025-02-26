Ротенберг после поражения «Спартака» опроверг слухи об отставке Миллера

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Ротенберг критически отнесся к качеству распространяемой информации
Ротенберг критически отнесся к качеству распространяемой информации Фото:

На недавней пресс-конференции после матча со «Спартаком», главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал распространенные слухи о возможной отставке Алексея Миллера, главы «Газпрома». Об этом пишет «Фонтанка».

«О нас всегда очень много пишут, много фейк-ньюс. И это всё во многом благодаря нашим журналистам из Петербурга, которые подхватывают всё что угодно. На заборе тоже можно написать всё что угодно. Надо проверять источники», — сказал Роман Ротенберг на пресс-конференции, передает «Фонтанка». Ротенберг критически отнесся к качеству распространяемой информации.

Стоит отметить, что в день пресс-конференции хоккейный клуб СКА потерпел поражение от «Спартака» с крупным счетом 2:7. Это поражение могло добавить напряженности в общение с журналистами, однако Ротенберг сосредоточил внимание на вопросах, касающихся слухов о Миллере.

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На недавней пресс-конференции после матча со «Спартаком», главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал распространенные слухи о возможной отставке Алексея Миллера, главы «Газпрома». Об этом пишет «Фонтанка». «О нас всегда очень много пишут, много фейк-ньюс. И это всё во многом благодаря нашим журналистам из Петербурга, которые подхватывают всё что угодно. На заборе тоже можно написать всё что угодно. Надо проверять источники», — сказал Роман Ротенберг на пресс-конференции, передает «Фонтанка». Ротенберг критически отнесся к качеству распространяемой информации. Стоит отметить, что в день пресс-конференции хоккейный клуб СКА потерпел поражение от «Спартака» с крупным счетом 2:7. Это поражение могло добавить напряженности в общение с журналистами, однако Ротенберг сосредоточил внимание на вопросах, касающихся слухов о Миллере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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