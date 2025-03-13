В поселке Заборье Ленобласти полиция обнаружила незаконное проживание и трудоустройство иностранных граждан. Работники, приехавшие из Центральной Азии, фактически проживали в помещениях местной пилорамы. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Сотрудники экономической полиции Бокситогорского района Ленобласти установили, что в помещениях пилорамы в поселке Заборье незаконно проживают рабочие, приехавшие из одного из государств Центральной Азии», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
33-летний иностранец и его двое знакомых были зарегистрированы в квартире на Московской улице за вознаграждение в размере четырех тысяч рублей с человека. Тем не менее, мигранты не планировали реально проживать по указанному адресу, поскольку они ночевали прямо в помещениях лесопилки.
Женщина, согласившаяся на фиктивную регистрацию, теперь столкнулась с уголовным преследованием, предусматривающим ответственность за фиктивную постановку на учет иностранцев. В отношении иностранных граждан также были возбуждены уголовные дела, касающиеся организации незаконной миграции. На данный момент подозреваемые задержаны.
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