13 марта 2025

В Ленобласти работники-мигранты нелегально проживали на пилораме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты ночевали прямо в помещениях лесопилки
Мигранты ночевали прямо в помещениях лесопилки Фото:

В поселке Заборье Ленобласти полиция обнаружила незаконное проживание и трудоустройство иностранных граждан. Работники, приехавшие из Центральной Азии, фактически проживали в помещениях местной пилорамы. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники экономической полиции Бокситогорского района Ленобласти установили, что в помещениях пилорамы в поселке Заборье незаконно проживают рабочие, приехавшие из одного из государств Центральной Азии», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

33-летний иностранец и его двое знакомых были зарегистрированы в квартире на Московской улице за вознаграждение в размере четырех тысяч рублей с человека. Тем не менее, мигранты не планировали реально проживать по указанному адресу, поскольку они ночевали прямо в помещениях лесопилки.

Женщина, согласившаяся на фиктивную регистрацию, теперь столкнулась с уголовным преследованием, предусматривающим ответственность за фиктивную постановку на учет иностранцев. В отношении иностранных граждан также были возбуждены уголовные дела, касающиеся организации незаконной миграции. На данный момент подозреваемые задержаны.

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В поселке Заборье Ленобласти полиция обнаружила незаконное проживание и трудоустройство иностранных граждан. Работники, приехавшие из Центральной Азии, фактически проживали в помещениях местной пилорамы. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Сотрудники экономической полиции Бокситогорского района Ленобласти установили, что в помещениях пилорамы в поселке Заборье незаконно проживают рабочие, приехавшие из одного из государств Центральной Азии», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. 33-летний иностранец и его двое знакомых были зарегистрированы в квартире на Московской улице за вознаграждение в размере четырех тысяч рублей с человека. Тем не менее, мигранты не планировали реально проживать по указанному адресу, поскольку они ночевали прямо в помещениях лесопилки. Женщина, согласившаяся на фиктивную регистрацию, теперь столкнулась с уголовным преследованием, предусматривающим ответственность за фиктивную постановку на учет иностранцев. В отношении иностранных граждан также были возбуждены уголовные дела, касающиеся организации незаконной миграции. На данный момент подозреваемые задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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