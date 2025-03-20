РИАН: террористы «Крокуса» присматривались к Красной площади и синагоге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Террористы, ворвавшиеся в «Крокус», рассматривали в качестве цели Красную площадь
Террористы, ворвавшиеся в «Крокус», рассматривали в качестве цели Красную площадь Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» также изучали для возможных террористических актов Красную площадь, московскую синагогу и ТРЦ «МЕГА Белая Дача». Об этом сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов.

«Они, помимо „Крокуса“, были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро „Чистые пруды“, в „МЕГА Белая Дача“, присматривались, фотографировали. В самом „Крокусе“ они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — рассказал Власов. Его слова передает РИА «Новости».

Мосгорсуд 20 марта 2025 года принял решение о продлении срока ареста до 22 мая для Далерджона Мирзоева. Сроки продлили также еще трем предполагаемым исполнителям теракта.

В результате террористической атаки, которая произошла 22 марта 2024 года в концертном зале в Красногорске Московской области, было убито более 140 человек. Нападение началось с того, что неизвестные лица, вооруженные автоматами, начали стрельбу по присутствующим в помещении. Также злоумышленники подожгли зрительный зал. Сейчас следствие по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершено. Оно продлилось меньше года.

*Далерджон Мирзоев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» также изучали для возможных террористических актов Красную площадь, московскую синагогу и ТРЦ «МЕГА Белая Дача». Об этом сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов. «Они, помимо „Крокуса“, были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро „Чистые пруды“, в „МЕГА Белая Дача“, присматривались, фотографировали. В самом „Крокусе“ они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — рассказал Власов. Его слова передает РИА «Новости». Мосгорсуд 20 марта 2025 года принял решение о продлении срока ареста до 22 мая для Далерджона Мирзоева. Сроки продлили также еще трем предполагаемым исполнителям теракта. В результате террористической атаки, которая произошла 22 марта 2024 года в концертном зале в Красногорске Московской области, было убито более 140 человек. Нападение началось с того, что неизвестные лица, вооруженные автоматами, начали стрельбу по присутствующим в помещении. Также злоумышленники подожгли зрительный зал. Сейчас следствие по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершено. Оно продлилось меньше года. *Далерджон Мирзоев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...