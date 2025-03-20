РИАН: террористы «Крокуса» присматривались к Красной площади и синагоге

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» также изучали для возможных террористических актов Красную площадь, московскую синагогу и ТРЦ «МЕГА Белая Дача». Об этом сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов.
«Они, помимо „Крокуса“, были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро „Чистые пруды“, в „МЕГА Белая Дача“, присматривались, фотографировали. В самом „Крокусе“ они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку», — рассказал Власов. Его слова передает РИА «Новости».
Мосгорсуд 20 марта 2025 года принял решение о продлении срока ареста до 22 мая для Далерджона Мирзоева. Сроки продлили также еще трем предполагаемым исполнителям теракта.
В результате террористической атаки, которая произошла 22 марта 2024 года в концертном зале в Красногорске Московской области, было убито более 140 человек. Нападение началось с того, что неизвестные лица, вооруженные автоматами, начали стрельбу по присутствующим в помещении. Также злоумышленники подожгли зрительный зал. Сейчас следствие по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершено. Оно продлилось меньше года.
*Далерджон Мирзоев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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