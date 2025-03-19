Зеленский заявил Трампу, что готов к полноценному прекращению огня

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Зеленский заявил, что готов к полному прекращению огня
Зеленский заявил, что готов к полному прекращению огня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре американским главой Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня. Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский также согласился прекратить удары по энергетическим объектам России. Соответствующий приказ уже отдал российский президент Владимир Путин после беседы с Трампом. 

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре американским главой Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня. Об этом сообщили в Белом доме. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский также согласился прекратить удары по энергетическим объектам России. Соответствующий приказ уже отдал российский президент Владимир Путин после беседы с Трампом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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