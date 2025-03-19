Зеленский заявил Трампу, что готов к полноценному прекращению огня

Зеленский заявил, что готов к полному прекращению огня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре американским главой Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня. Об этом сообщили в Белом доме.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский также согласился прекратить удары по энергетическим объектам России. Соответствующий приказ уже отдал российский президент Владимир Путин после беседы с Трампом.
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