В Астраханской области обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

В Ахтубинске Астраханской области после украинской атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Как сообщает администрация Ахтубинского района, в результате атаки, зафиксированной утром в воскресенье, пострадало жилое строение и автомобиль. Губернатор региона Игорь Бабушкин уточнил, что ПВО смогли нейтрализовать 20 дронов.
«В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация на базе СОШ 2», — написала администрация района в telegram-канале. Там дополнили, что погибших и пострадавших в ходе атаки нет.
Также известно, что в районе Владимировки будет активирована сирена с длинным гудком, сигнализирующим о режиме «Внимание». Жителям рекомендуется оставаться на связи с местными службами безопасности и следовать всем инструкциям властей.
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