В Астраханской области обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

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В Ахтубинске ПВО уничтожили более 20 бпла
В Ахтубинске ПВО уничтожили более 20 бпла Фото:

В Ахтубинске Астраханской области после украинской атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Как сообщает администрация Ахтубинского района, в результате атаки, зафиксированной утром в воскресенье, пострадало жилое строение и автомобиль. Губернатор региона Игорь Бабушкин уточнил, что ПВО смогли нейтрализовать 20 дронов.

«В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация на базе СОШ 2», — написала администрация района в telegram-канале. Там дополнили, что погибших и пострадавших в ходе атаки нет.

Также известно, что в районе Владимировки будет активирована сирена с длинным гудком, сигнализирующим о режиме «Внимание». Жителям рекомендуется оставаться на связи с местными службами безопасности и следовать всем инструкциям властей.

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В Ахтубинске Астраханской области после украинской атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Как сообщает администрация Ахтубинского района, в результате атаки, зафиксированной утром в воскресенье, пострадало жилое строение и автомобиль. Губернатор региона Игорь Бабушкин уточнил, что ПВО смогли нейтрализовать 20 дронов. «В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация на базе СОШ 2», — написала администрация района в telegram-канале. Там дополнили, что погибших и пострадавших в ходе атаки нет. Также известно, что в районе Владимировки будет активирована сирена с длинным гудком, сигнализирующим о режиме «Внимание». Жителям рекомендуется оставаться на связи с местными службами безопасности и следовать всем инструкциям властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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