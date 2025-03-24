Путин проведет международный телефонный разговор

Песков не раскрыл подробностей о телефонном разговоре Путина
Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор сегодня, 24 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ожидаем также во второй половине дня международный телефонный разговор», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Дополнительно он уточнил, что сообщение по беседе будет дано позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.