Путин проведет международный телефонный разговор

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Песков не раскрыл подробностей о телефонном разговоре Путина
Песков не раскрыл подробностей о телефонном разговоре Путина Фото:

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор сегодня, 24 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ожидаем также во второй половине дня международный телефонный разговор», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Дополнительно он уточнил, что сообщение по беседе будет дано позже.

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Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор сегодня, 24 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ожидаем также во второй половине дня международный телефонный разговор», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Дополнительно он уточнил, что сообщение по беседе будет дано позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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