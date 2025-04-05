Врач раскрыл возможный вариант спасения Паши Техника

Скончавшийся российский рэпер Паша Техник мог быть спасен только чудом, подобным тому, которое произошло с фигуристом Романом Костомаровым. Об этом в беседе с корреспондентом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.
«Спасти-то всегда можно. Это доказывает ситуация с Костомаровым. <...> Я всегда тогда говорила, что только чудо может спасти человека. Но этого чудо сейчас не произошло», — рассказала Лапа в беседе с aif.ru.
Лапа отметила, что у Костомарова также была критическая ситуация, включая сепсис и гангрену. По ее словам, у Техника первым прекратил функционировать мозг. Врач объяснила, что септический шок, ставший причиной его смерти рэпера, сопровождался заражением крови.
Техник скончался в возрасте 40 лет 4 апреля в Тайланде. Перед смертью артист находился в коме, вызванной осложнениями, связанными с его здоровьем.
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