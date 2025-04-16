В России хотят ввести новый праздничный выходной

Депутат Гусев: понедельники после Пасхи и Святой Троицы должны стать выходными
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Понедельник после Пасхи следует сделать выходным днем
Понедельник после Пасхи следует сделать выходным днем Фото:

В РПЦ поддержали введение выходного дня после Пасхи. Идею изначально выдвинул депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Понедельники после Пасхи и Святой Троицы станут выходными. Представитель Церкви Вахтанг Кипшидзе идею поддержал», — передает РИА Новости слова депутата. Он добавил, что предложение имеет исторические, культурные и религиозные основания и поэтому заслуживает внимания.

Автором инициативы выступил Дмитрий Гусев. Он предлагал придать Пасхе и Дню Святой Троицы статус официальных праздников.

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В РПЦ поддержали введение выходного дня после Пасхи. Идею изначально выдвинул депутат Госдумы Дмитрий Гусев. «Понедельники после Пасхи и Святой Троицы станут выходными. Представитель Церкви Вахтанг Кипшидзе идею поддержал», — передает РИА Новости слова депутата. Он добавил, что предложение имеет исторические, культурные и религиозные основания и поэтому заслуживает внимания. Автором инициативы выступил Дмитрий Гусев. Он предлагал придать Пасхе и Дню Святой Троицы статус официальных праздников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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