В России хотят ввести новый праздничный выходной

В РПЦ поддержали введение выходного дня после Пасхи. Идею изначально выдвинул депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Понедельники после Пасхи и Святой Троицы станут выходными. Представитель Церкви Вахтанг Кипшидзе идею поддержал», — передает РИА Новости слова депутата. Он добавил, что предложение имеет исторические, культурные и религиозные основания и поэтому заслуживает внимания.
Автором инициативы выступил Дмитрий Гусев. Он предлагал придать Пасхе и Дню Святой Троицы статус официальных праздников.
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