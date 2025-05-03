Появились новые подробности о разрушениях после атаки ВСУ на Новороссийск

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Новороссийске полностью разрушены две квартиры, еще более 90 получили различные повреждения. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. По его словам, специалисты продолжают поквартирные обходы и обследование жилых помещений, пострадавших в ходе массированной атаки.
«В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены», — написал Кравченко в своем telegram-канале. Кроме того, в ЖК «Аврора» по Мысхакскому шоссе проверено 72 квартиры, 31 из них пострадала: выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир. В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах, работы по их восстановлению будут выполнены в ближайшее время.
Мэр города отметил, что необходимости в открытии пунктов временного размещения для жителей нет: электричество и интернет были оперативно восстановлены. Сейчас основная задача властей — составить акты обследования помещений для выплаты компенсаций и восстановления утраченного имущества. Подрядные организации и управляющие компании также подключились к оказанию помощи пострадавшим.
В ночь на 3 мая в акватории Черного моря вблизи Новороссийска российские военные осуществляли отражение атаки БПЛА и надводных дронов, предпринятой ВСУ. В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. По имеющимся данным, пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
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