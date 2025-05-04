ВСУ ударили по храму Благовещения Пресвятой Богородицы

В селе Ясные Зори Белгородской области поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы после массовой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что по предварительным данным пострадавших в результате многочисленных инцидентов нет.
«ВСУ продолжают наносить удары по территории нашей области. <...> От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что в селе Новая Деревня Белгородского района дрон нанес удар по припаркованной спецтехнике, в результате чего был поврежден прицеп транспортного средства. Также в поселке Малиновка частный дом подвергся атаке беспилотника, в результате чего была пробита крыша здания.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал социальное учреждение, в результате чего одно из помещений получило повреждения. В селе Новоалександровка Борисовского района от удара беспилотника было выбито лобовое стекло автомобиля, а также пострадал забор частного дома. Село Стригуны подверглось двойной атаке дронов, в результате которой были повреждены стекла торгового объекта и повреждены легковой автомобиль и трактор.
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