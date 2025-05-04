На финской АЭС произошла утечка водорода

На финской атомной электростанции «Ловииса» второй энергоблок будет работать на сниженной мощности из-за утечки водорода, как сообщила энергетическая компания Fortum. Проблема была обнаружена в теплообменнике генератора, что привело к увеличению потребления водорода с 3 мая.
«Второй блок электростанции „Ловииса“ будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в заявлении компании. Утечка была выявлена и локализована в одном из четырех теплообменников. Согласно оценкам Fortum, ремонт займет около двух дней.
При этом первый энергоблок станции продолжает работать в обычном режиме. АЭС Ловииса — атомная электростанция, расположенная на острове Хястхолмен, в 15 км юго-восточнее города Ловийса. Все два реактора АЭС производят более 10 % потребляемой в Финляндии электроэнергии.
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