На финской АЭС произошла утечка водорода

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На АЭС в Финляндии произошла утечка
На АЭС в Финляндии произошла утечка Фото:

На финской атомной электростанции «Ловииса» второй энергоблок будет работать на сниженной мощности из-за утечки водорода, как сообщила энергетическая компания Fortum. Проблема была обнаружена в теплообменнике генератора, что привело к увеличению потребления водорода с 3 мая.

«Второй блок электростанции „Ловииса“ будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в заявлении компании. Утечка была выявлена и локализована в одном из четырех теплообменников. Согласно оценкам Fortum, ремонт займет около двух дней.

При этом первый энергоблок станции продолжает работать в обычном режиме. АЭС Ловииса — атомная электростанция, расположенная на острове Хястхолмен, в 15 км юго-восточнее города Ловийса. Все два реактора АЭС производят более 10 % потребляемой в Финляндии электроэнергии.

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На финской атомной электростанции «Ловииса» второй энергоблок будет работать на сниженной мощности из-за утечки водорода, как сообщила энергетическая компания Fortum. Проблема была обнаружена в теплообменнике генератора, что привело к увеличению потребления водорода с 3 мая. «Второй блок электростанции „Ловииса“ будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в заявлении компании. Утечка была выявлена и локализована в одном из четырех теплообменников. Согласно оценкам Fortum, ремонт займет около двух дней. При этом первый энергоблок станции продолжает работать в обычном режиме. АЭС Ловииса — атомная электростанция, расположенная на острове Хястхолмен, в 15 км юго-восточнее города Ловийса. Все два реактора АЭС производят более 10 % потребляемой в Финляндии электроэнергии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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