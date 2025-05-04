Юрист раскрыл, что может грозить напавшей на Кадышеву во время концерта

Женщине, напавшей на народную артистку России Надежду Кадышеву во время концерта в Иванове 30 апреля 2025 года, может грозить административное или уголовное наказание в зависимости от обстоятельств дела. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.
«Действия женщины могут быть квалифицированы как хулиганство. При этом законодательство предусматривает два варианта ответственности — административную или уголовную — в зависимости от обстоятельств инцидента», — передает aif.ru cлова юриста. Если это будет административное правонарушение, то женщине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.
В случае, если следствие докажет угрозу насилия, действия могут подпасть под статью 213 УК РФ (хулиганство). Тогда наказание будет строже: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Хаминский отметил, что суд учтет мотивы нападавшей.
Ранее в Иваново 30 апреля неизвестная девушка совершила нападение на народную артистку РФ Надежду Кадышеву после ее концерта. По данным telegram-каналов, сразу как только закончилось выступление, девушка забежала за занавес и схватила певицу за шею, сказав что-то ей в лицо. По данному факту МВД России начало проверку.
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