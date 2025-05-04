Юрист раскрыл, что может грозить напавшей на Кадышеву во время концерта

Юрист Хаминский: женщине, напавшей на Кадышеву, грозит лишение свободы
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Напавшей на Кадышеву грозит до пяти лет лишения свободы, заявил юрист
Напавшей на Кадышеву грозит до пяти лет лишения свободы, заявил юрист Фото:

Женщине, напавшей на народную артистку России Надежду Кадышеву во время концерта в Иванове 30 апреля 2025 года, может грозить административное или уголовное наказание в зависимости от обстоятельств дела. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.

«Действия женщины могут быть квалифицированы как хулиганство. При этом законодательство предусматривает два варианта ответственности — административную или уголовную — в зависимости от обстоятельств инцидента», — передает aif.ru cлова юриста. Если это будет административное правонарушение, то женщине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

В случае, если следствие докажет угрозу насилия, действия могут подпасть под статью 213 УК РФ (хулиганство). Тогда наказание будет строже: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Хаминский отметил, что суд учтет мотивы нападавшей.

Ранее в Иваново 30 апреля неизвестная девушка совершила нападение на народную артистку РФ Надежду Кадышеву после ее концерта. По данным telegram-каналов, сразу как только закончилось выступление, девушка забежала за занавес и схватила певицу за шею, сказав что-то ей в лицо. По данному факту МВД России начало проверку.

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Женщине, напавшей на народную артистку России Надежду Кадышеву во время концерта в Иванове 30 апреля 2025 года, может грозить административное или уголовное наказание в зависимости от обстоятельств дела. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский. «Действия женщины могут быть квалифицированы как хулиганство. При этом законодательство предусматривает два варианта ответственности — административную или уголовную — в зависимости от обстоятельств инцидента», — передает aif.ru cлова юриста. Если это будет административное правонарушение, то женщине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. В случае, если следствие докажет угрозу насилия, действия могут подпасть под статью 213 УК РФ (хулиганство). Тогда наказание будет строже: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Хаминский отметил, что суд учтет мотивы нападавшей. Ранее в Иваново 30 апреля неизвестная девушка совершила нападение на народную артистку РФ Надежду Кадышеву после ее концерта. По данным telegram-каналов, сразу как только закончилось выступление, девушка забежала за занавес и схватила певицу за шею, сказав что-то ей в лицо. По данному факту МВД России начало проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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