Граждан России, Узбекистана и Казахстана начали массово задерживать в одной стране

Студентов из России, Узбекистана и Казахстана задерживают в Египте
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В Египте задерживают студентов из стран СНГ
В Египте задерживают студентов из стран СНГ Фото:

Студентов из РФ, Узбекистана и Казахстана начали задерживать в Египте. Об этом рассказали родители учащихся.

«В Каире представители правоохранительных органов караулят студентов из России, Узбекистана и Казахстана у учебных заведений. Затем их задерживают и депортируют несмотря на то, что они находятся в стране легально», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на слова родителей задержанных.

Ранее российские туристы выражали недовольство из-за многочисленных задержек рейсов египетских авиакомпаний, выполняющих перелеты между Россией и популярными курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры сообщали о длительном ожидании в аэропортах без четких объяснений причин и недостаточной поддержке со стороны перевозчиков.

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Студентов из РФ, Узбекистана и Казахстана начали задерживать в Египте. Об этом рассказали родители учащихся. «В Каире представители правоохранительных органов караулят студентов из России, Узбекистана и Казахстана у учебных заведений. Затем их задерживают и депортируют несмотря на то, что они находятся в стране легально», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на слова родителей задержанных. Ранее российские туристы выражали недовольство из-за многочисленных задержек рейсов египетских авиакомпаний, выполняющих перелеты между Россией и популярными курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры сообщали о длительном ожидании в аэропортах без четких объяснений причин и недостаточной поддержке со стороны перевозчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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