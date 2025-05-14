Граждан России, Узбекистана и Казахстана начали массово задерживать в одной стране

Студентов из РФ, Узбекистана и Казахстана начали задерживать в Египте. Об этом рассказали родители учащихся.
«В Каире представители правоохранительных органов караулят студентов из России, Узбекистана и Казахстана у учебных заведений. Затем их задерживают и депортируют несмотря на то, что они находятся в стране легально», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на слова родителей задержанных.
Ранее российские туристы выражали недовольство из-за многочисленных задержек рейсов египетских авиакомпаний, выполняющих перелеты между Россией и популярными курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры сообщали о длительном ожидании в аэропортах без четких объяснений причин и недостаточной поддержке со стороны перевозчиков.
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