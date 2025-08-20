Журналистка «Дождя»* арестована заочно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд постановил, что Таратута не исполняла обязанности иноагента
Суд постановил, что Таратута не исполняла обязанности иноагента Фото:

Московский суд заочно арестовал телеведущую «Дождя»* (признан СМИ-иноагентом) Юлию Тататуту (признана иноагентом). Поводом послужило нарушение правил деятельности иностранного агента. 

«Тататута заочно арестована по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС. 

Ранее журналистку МВД объявило в розыск. Основанием также стало уклонение от обязанностей иноагента. 

*Теленанал «Дождь» признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

**Юлия Таратута признана иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд заочно арестовал телеведущую «Дождя»* (признан СМИ-иноагентом) Юлию Тататуту (признана иноагентом). Поводом послужило нарушение правил деятельности иностранного агента.  «Тататута заочно арестована по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС.  Ранее журналистку МВД объявило в розыск. Основанием также стало уклонение от обязанностей иноагента.  *Теленанал «Дождь» признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией **Юлия Таратута признана иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...