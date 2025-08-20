Журналистка «Дождя»* арестована заочно

Суд постановил, что Таратута не исполняла обязанности иноагента
Московский суд заочно арестовал телеведущую «Дождя»* (признан СМИ-иноагентом) Юлию Тататуту (признана иноагентом). Поводом послужило нарушение правил деятельности иностранного агента.
«Тататута заочно арестована по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС.
Ранее журналистку МВД объявило в розыск. Основанием также стало уклонение от обязанностей иноагента.
*Теленанал «Дождь» признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
**Юлия Таратута признана иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!