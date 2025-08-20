МВД объявило в розыск скандального пикап-тренера Алекса Лесли

Пикап-тренер и блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования. Информация об этом появилась 20 августа в базе данных МВД России.
«В отношении гражданина Кириллова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 131 УК РФ», — указано в материалах ведомства. Их приводит «Постньюс». Ведомство не раскрывает подробностей дела, однако уточняет, что разыскиваемый может находиться за пределами России.
Алекс Лесли, называющий себя «гуру секса», начал свою карьеру еще в 2000-х годах, вел лекции и писал книги. Пикапер призывал своих учеников щупать незнакомых девушек за интимные места, чтобы побороть стеснение. По вменяемой статье УК Кириллову грозит до шести лет тюрьмы.
