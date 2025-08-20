МВД объявило в розыск скандального пикап-тренера Алекса Лесли

МВД объявило в розыск Алекса Лесли из-за уголовного дела
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексу Лесли вменяют статью УК о склонении к совершению изнасилования
Алексу Лесли вменяют статью УК о склонении к совершению изнасилования Фото:

Пикап-тренер и блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования. Информация об этом появилась 20 августа в базе данных МВД России. 

«В отношении гражданина Кириллова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 131 УК РФ», — указано в материалах ведомства. Их приводит «Постньюс». Ведомство не раскрывает подробностей дела, однако уточняет, что разыскиваемый может находиться за пределами России.

Алекс Лесли, называющий себя «гуру секса», начал свою карьеру еще в 2000-х годах, вел лекции и писал книги. Пикапер призывал своих учеников щупать незнакомых девушек за интимные места, чтобы побороть стеснение. По вменяемой статье УК Кириллову грозит до шести лет тюрьмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пикап-тренер и блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования. Информация об этом появилась 20 августа в базе данных МВД России.  «В отношении гражданина Кириллова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 131 УК РФ», — указано в материалах ведомства. Их приводит «Постньюс». Ведомство не раскрывает подробностей дела, однако уточняет, что разыскиваемый может находиться за пределами России. Алекс Лесли, называющий себя «гуру секса», начал свою карьеру еще в 2000-х годах, вел лекции и писал книги. Пикапер призывал своих учеников щупать незнакомых девушек за интимные места, чтобы побороть стеснение. По вменяемой статье УК Кириллову грозит до шести лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...