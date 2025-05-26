23 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

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На четыре региона России совершены атаки БПЛА
На четыре региона России совершены атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре российских региона 26 мая подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 23 дрона, сообщил официальный telegram-канал Министерства обороны России.

«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в Минобороны. Их сбили над четырьмя регионами.

В сообщении уточняется, что семь БПЛА ликвидировали над территорией Орловской области, семь — над Брянской, шесть — над Тульской. Еще три беспилотника уничтожили над Курской областью. 

Ранее 26 мая средствами противовоздушной обороны была предотвращена атака четырех украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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Четыре российских региона 26 мая подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 23 дрона, сообщил официальный telegram-канал Министерства обороны России. «В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в Минобороны. Их сбили над четырьмя регионами. В сообщении уточняется, что семь БПЛА ликвидировали над территорией Орловской области, семь — над Брянской, шесть — над Тульской. Еще три беспилотника уничтожили над Курской областью.  Ранее 26 мая средствами противовоздушной обороны была предотвращена атака четырех украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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