23 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

Четыре российских региона 26 мая подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 23 дрона, сообщил официальный telegram-канал Министерства обороны России.
«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в Минобороны. Их сбили над четырьмя регионами.
В сообщении уточняется, что семь БПЛА ликвидировали над территорией Орловской области, семь — над Брянской, шесть — над Тульской. Еще три беспилотника уничтожили над Курской областью.
Ранее 26 мая средствами противовоздушной обороны была предотвращена атака четырех украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
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