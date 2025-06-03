Mash: украинский дрон сбили над Крымским мостом

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В результате срабатывания ПВО обломки дрона упали на дорогу
В результате срабатывания ПВО обломки дрона упали на дорогу Фото:

Над Крымским мостом был сбит беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел около шести часов утра, когда по мосту еще двигались автомобили со стороны Тамани.

«Дрон ВСУ сбили прямо над Крымским мостом сегодня утром», — пишет telegram-канал Mash. В результате срабатывания ПВО обломки дрона упали на дорогу. К счастью, никто из автомобилистов не пострадал, а сам мост не получил повреждений. После происшествия движение по мосту было оперативно приостановлено, чтобы специалисты могли проверить дорожное покрытие и убрать обломки.

Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на три часа. После завершения всех необходимых проверок и уборки обломков движение по Крымскому мосту было полностью восстановлено.

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Над Крымским мостом был сбит беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел около шести часов утра, когда по мосту еще двигались автомобили со стороны Тамани. «Дрон ВСУ сбили прямо над Крымским мостом сегодня утром», — пишет telegram-канал Mash. В результате срабатывания ПВО обломки дрона упали на дорогу. К счастью, никто из автомобилистов не пострадал, а сам мост не получил повреждений. После происшествия движение по мосту было оперативно приостановлено, чтобы специалисты могли проверить дорожное покрытие и убрать обломки. Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на три часа. После завершения всех необходимых проверок и уборки обломков движение по Крымскому мосту было полностью восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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