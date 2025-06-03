Движение по Крымскому мосту восстановили спустя несколько часов

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Движение по Крымскому мосту было перекрыто более чем на три часа
Движение по Крымскому мосту было перекрыто более чем на три часа Фото:

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено спустя три часа после введения ограничений на проезд. Об этом рассказали в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении центра. Оно опубликовано в telegram-канале. Также сообщается, что движение к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений.

Сегодня утром выяснилось, что движение автомобилей по мосту было приостановлено. Ограничения длились больше трех часов. Официальная информация о причинах пока остается неизвестной.

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено спустя три часа после введения ограничений на проезд. Об этом рассказали в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении центра. Оно опубликовано в telegram-канале. Также сообщается, что движение к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений. Сегодня утром выяснилось, что движение автомобилей по мосту было приостановлено. Ограничения длились больше трех часов. Официальная информация о причинах пока остается неизвестной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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