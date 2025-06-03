Движение по Крымскому мосту восстановили спустя несколько часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено спустя три часа после введения ограничений на проезд. Об этом рассказали в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении центра. Оно опубликовано в telegram-канале. Также сообщается, что движение к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений.
Сегодня утром выяснилось, что движение автомобилей по мосту было приостановлено. Ограничения длились больше трех часов. Официальная информация о причинах пока остается неизвестной.
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