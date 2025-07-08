Ветер повалил сотовую вышку в Подмосковье

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Упавшая вышка перекрыла движение в Московской области
Упавшая вышка перекрыла движение в Московской области Фото:

В Истринском районе Московской области сотовая вышка рухнула на дорогу вблизи деревни Сокольники. Конструкция полностью заблокировала движение транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

«Движение по шоссе полностью перекрыто», — об этом вечером 8 июля написал telegram-канал Baza. Подробности происшествия и информация о пострадавших не приводятся.

Как сообщало URA.RU ранее, 2 июля на 10-летнюю девочку упало дерево в Москве. Трагедия произошла в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. А 8 июля штормовой ветер, пронесшийся по столице России, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах.

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В Истринском районе Московской области сотовая вышка рухнула на дорогу вблизи деревни Сокольники. Конструкция полностью заблокировала движение транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.  «Движение по шоссе полностью перекрыто», — об этом вечером 8 июля написал telegram-канал Baza. Подробности происшествия и информация о пострадавших не приводятся. Как сообщало URA.RU ранее, 2 июля на 10-летнюю девочку упало дерево в Москве. Трагедия произошла в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. А 8 июля штормовой ветер, пронесшийся по столице России, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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