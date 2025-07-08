Ветер повалил сотовую вышку в Подмосковье

В Истринском районе Московской области сотовая вышка рухнула на дорогу вблизи деревни Сокольники. Конструкция полностью заблокировала движение транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Движение по шоссе полностью перекрыто», — об этом вечером 8 июля написал telegram-канал Baza. Подробности происшествия и информация о пострадавших не приводятся.
Как сообщало URA.RU ранее, 2 июля на 10-летнюю девочку упало дерево в Москве. Трагедия произошла в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. А 8 июля штормовой ветер, пронесшийся по столице России, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.