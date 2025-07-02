Mash: дерево рухнуло на девочку в Москве, приехала реанимация

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На месте работают реанимация и скорая
На месте работают реанимация и скорая Фото:

На 10-летнюю девочку упало дерево в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Трагедия произошла в СНТ „Дружба“ на Киевском шоссе. На 10-летнюю девочку упало дерево», — отмечает Mash. 

Ребенок без сознания. На месте работает реанимация и скорая помощь. Родители пострадавшей находятся рядом.

Ранее штормовой ветер, пронесшийся по Москве 8 июня, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах столицы. Наиболее пострадали дворы и улицы в Западном и Юго-Западном административных округах Москвы.

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На 10-летнюю девочку упало дерево в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Трагедия произошла в СНТ „Дружба“ на Киевском шоссе. На 10-летнюю девочку упало дерево», — отмечает Mash.  Ребенок без сознания. На месте работает реанимация и скорая помощь. Родители пострадавшей находятся рядом. Ранее штормовой ветер, пронесшийся по Москве 8 июня, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах столицы. Наиболее пострадали дворы и улицы в Западном и Юго-Западном административных округах Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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