Российские туристы в Таиланде остались без света и крыши из-за мощного шторма

Сотни российских туристов на острове Пхукет в Таиланде оказались без электричества и крова из-за мощного тропического шторма «Випха», обрушившегося на регион. По данным очевидцев и местных служб, стихия причинила серьезные разрушения: ураганный ветер срывает крыши с домов и остановок, валит деревья, повреждает рекламные конструкции.
«На острове Пхукет в Таиланде бушует сильный тропический шторм, который уже принес серьезные разрушения и оставил российских путешественников без электричества», — сообщил LIfe. Практически все пляжные зоны и заведения закрыты для посещения.
Порывы ветра буквально срывают крыши с вилл, деревья лежат поперек дорог, отключено электричество — неизвестно, когда его восстановят. По словам туристов, многие вынуждены оставаться в своих гостиницах и апартаментах без света и возможности покинуть здание. Местные власти предупреждают о риске наводнений и оползней, которые могут последовать за проливными дождями.
Метеорологическая служба Таиланда присвоила шторму «Випха» максимальный уровень опасности. Эпицентр стихии сейчас находится в районе Гонконга — там скорость ветра достигает 140 километров в час, а более двадцати человек получили травмы. Власти рекомендуют жителям и туристам не выходить на улицу до улучшения погодных условий и соблюдать необходимые меры безопасности. По предварительным данным, восстановление электроснабжения может занять несколько дней.
Ранее серия мощных землетрясений произошла в акватории у побережья Петропавловска-Камчатского. Максимальная магнитуда толчков достигала 7,6. После стало известно, что непогода обрушилась на Гонконг. Город оказался парализован.
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