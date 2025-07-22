Захарова заявила о преднамеренном ударе HIMARS по журналисту Журавлеву

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Запад соучастник преступлений Киева, заявила Захарова
Запад соучастник преступлений Киева, заявила Захарова Фото:

Журналист Ростислав Журавлев был преднамеренно выбран целью удара РСЗО HIMARS, что указывает на спланированное нападение. Такое заявление в годовщину гибели военкора сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поражение журналиста ударом РСЗО HIMARS свидетельствует о том, что нападение было заранее спланировано», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она также подчеркнула, что использование западного оружия для убийства журналистов делает эти страны соучастниками преступлений.

Захарова заявила, что отсутствие реакции Запада и международных структур на нападения на российских журналистов поощряет украинских националистов. Все виновные будут установлены и наказаны, заключила представитель МИД РФ.

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Журналист Ростислав Журавлев был преднамеренно выбран целью удара РСЗО HIMARS, что указывает на спланированное нападение. Такое заявление в годовщину гибели военкора сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Поражение журналиста ударом РСЗО HIMARS свидетельствует о том, что нападение было заранее спланировано», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она также подчеркнула, что использование западного оружия для убийства журналистов делает эти страны соучастниками преступлений. Захарова заявила, что отсутствие реакции Запада и международных структур на нападения на российских журналистов поощряет украинских националистов. Все виновные будут установлены и наказаны, заключила представитель МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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