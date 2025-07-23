ФСБ предотвратила теракт в общежитии нефтезавода на Кубани

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали сторонника радикального ислама, подозреваемого в планировании поджога общежития на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.
«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центральноазиатского региона по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона», — сообщило ведомство. Там добавили, что гражданин Узбекистана по поручению куратора изготовил «коктейль Молотова» с целью поджога общежития
После он намеревался отправиться в Афганистан для вступления в террористическую организацию. Запись преступления планировалось разместить в интернете для запугивания населения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к преступлению, теракте и участии в террористическом сообществе. Судом он заключен под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку подрыва железнодорожного моста в Саратовской области. Подозреваемый, гражданин России, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. По данным спецслужб, он поддерживал связь с Украиной и собирался после теракта уехать туда для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
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