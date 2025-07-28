Для пассажиров «Аэрофлота» задействуют другие компании

Минтранс РФ: организован процесс пересадки на рейсы компании «Россия» и «Победа»
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Минтранс совместно с «Аэрофлотом» пересадит часть пассажиров на рейсы «Россия» и «Победа»
Минтранс совместно с «Аэрофлотом» пересадит часть пассажиров на рейсы «Россия» и «Победа» Фото:
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Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

Минтранс совместно с Росавиацией организовали процесс пересадки части пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на рейсы компании «Россия» и «Победа». Об этом сообщил Минтранс России.

«Минтрансом и Росавиацией совместно с «Аэрофлотом» организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Также «Аэрофлот» использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов», — сказано в сообщении telegram-канала.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время специалисты авиакомпании «Аэрофлот» предпринимают все меры для восстановления штатного функционирования сервисов. Аэропорт Шереметьево оказывает пассажирам всестороннюю поддержку. Во всех терминалах организовано круглосуточное информирование через информационные стойки и QR-коды «Узнай свой рейс». Пассажирам бесплатно предоставляется питьевая вода, комнаты матери и ребенка, а также детские зоны работают без перерыва. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья выделены специальные залы, которые также функционируют круглосуточно.

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Минтранс совместно с Росавиацией организовали процесс пересадки части пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на рейсы компании «Россия» и «Победа». Об этом сообщил Минтранс России. «Минтрансом и Росавиацией совместно с «Аэрофлотом» организована работа по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа". Также «Аэрофлот» использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, отмечается, что в настоящее время специалисты авиакомпании «Аэрофлот» предпринимают все меры для восстановления штатного функционирования сервисов. Аэропорт Шереметьево оказывает пассажирам всестороннюю поддержку. Во всех терминалах организовано круглосуточное информирование через информационные стойки и QR-коды «Узнай свой рейс». Пассажирам бесплатно предоставляется питьевая вода, комнаты матери и ребенка, а также детские зоны работают без перерыва. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья выделены специальные залы, которые также функционируют круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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