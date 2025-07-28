Названы даты в августе, когда на Крымском мосту будет пиковая нагрузка

На Крымском мосту в начале августа ожидаются четырехчасовые очереди
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Спрогнозировано, когда на Крымском мосту ждать пробки в августе
Спрогнозировано, когда на Крымском мосту ждать пробки в августе Фото:

На Крымском мосту в августе 2025 года ожидаются очереди на пунктах ручного досмотра, сообщает пресс-служба оператора транспортного перехода. В отдельные дни минимальное время ожидания может достигать четырех часов.

По данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, наиболее серьезная загруженность при движении в Крым прогнозируется 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 18 и 31 августа — в эти даты минимальное время ожидания на ручном досмотре может составить от трех до четырех часов. В отдельные дни (9, 12, 13, 14, 17 и 21 августа) автомобилистам. вероятно, придется провести в очереди до двух часов. В остальные дни месяца возможны только незначительные задержки — менее часа или их отсутствие.

В обратном направлении, при выезде из Крыма, ситуация схожа: самые продолжительные очереди ожидаются 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 и 21 августа (до четырех часов). До двух часов может занять прохождение досмотра 2, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23 и 26 августа. В ряде дней (1, 3, 5, 9, 24, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 августа) задержки будут минимальными либо полностью отсутствовать. Подобный прогноз был составлен на основе данных за аналогичный преиод 2024 года.

Ранее в пробке на Крымском мосту застряло более тысячи авто. На 04:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 995 транспортных средств.

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На Крымском мосту в августе 2025 года ожидаются очереди на пунктах ручного досмотра, сообщает пресс-служба оператора транспортного перехода. В отдельные дни минимальное время ожидания может достигать четырех часов. По данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, наиболее серьезная загруженность при движении в Крым прогнозируется 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 18 и 31 августа — в эти даты минимальное время ожидания на ручном досмотре может составить от трех до четырех часов. В отдельные дни (9, 12, 13, 14, 17 и 21 августа) автомобилистам. вероятно, придется провести в очереди до двух часов. В остальные дни месяца возможны только незначительные задержки — менее часа или их отсутствие. В обратном направлении, при выезде из Крыма, ситуация схожа: самые продолжительные очереди ожидаются 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18 и 21 августа (до четырех часов). До двух часов может занять прохождение досмотра 2, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23 и 26 августа. В ряде дней (1, 3, 5, 9, 24, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 августа) задержки будут минимальными либо полностью отсутствовать. Подобный прогноз был составлен на основе данных за аналогичный преиод 2024 года. Ранее в пробке на Крымском мосту застряло более тысячи авто. На 04:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 995 транспортных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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