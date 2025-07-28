Поисковые операции завершены на месте крушения самолета в Приамурье

Поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области завершены. Об этом сообщает МЧС России.
«Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Спасатели полностью расчистили территорию катастрофы, а также обследовали прилегающую зону с использованием беспилотных летательных аппаратов. К ликвидации последствий были привлечены 233 человека и 28 единиц техники, непосредственно на месте работали 117 специалистов и 16 единиц техники. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь семьям и родственникам погибших. На данный момент принято 339 обращений от граждан.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к анализу информации, полученной с бортовых самописцев разбившегося Ан-24. Несмотря на то, что черные ящики были повреждены пожаром, необходимые данные удалось сохранить. Как отмечает МАК, до момента столкновения с землей отказов систем воздушного судна зафиксировано не было.
Самолет Ан-24 выполнял рейс из Благовещенска в Тынду и потерпел крушение при подлете к аэропорту назначения. Обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от города, в труднодоступной лесистой местности. На борту находились 48 человек — все они погибли. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего гибель людей.
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