У одного из главных строителей в Минобороны арестовали имущество на 143 миллиона

Арестовано имущество бывшего замдиректора Главного военного строительного управления Минобороны, Ивана Сметанюка, на 143 миллиона рублей. Об этом сообщает СК РФ.
«Военными следователями <...> на имущество Сметанюка общей стоимостью 143 млн рублей наложен арест», — говорится в официальном telegram-канале СК. Мера необходима для возможного взыскания штрафов, удовлетворения гражданских исков и других имущественных взысканий.
Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В 2019 году между государственным заказчиком и коммерческой организацией ООО «Креатив» были заключены контракты на сумму свыше 650 миллионов рублей. Контракты касались строительства объектов в Хабаровском крае. Сметанюк, занимавший тогда пост заместителя директора Главного военного строительного управления №4, был ответственным за организацию и контроль исполнения строительных работ по этим контрактам.
В течение 2019-2020 годов Сметанюк не исполнил свои должностные обязанности, не организовал и не проконтролировал выполнение работ на объекте. Это привело к существенным нарушениям при реализации многомиллионных контрактов. В результате Министерству обороны России был причинен ущерб на сумму, превышающую 650 миллионов рублей.
