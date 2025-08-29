В Чехии заменили флаг Украины на баннер с мартышкой

На пражском Национальном музее вместо флага Украины разместили баннер с изображением обезьяны в рамках рекламы выставки останков древних предков человека. Решение вызвало неоднозначную реакцию в чешском обществе, передают журналисты.
«Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека, известных как Люси и Селам, и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии.», — сообщает Parlamentn? listy.
Изначально планировалось разместить оба символа, но эфиопская сторона возразила. Эфиопы выступили против идеи совмещения своего баннера с украинским флагом, поэтому был временно заменен. Ранее наличие украинского флага на здании музея вызывало недовольство части местных жителей.
Ранее использование украинской символики вызывало споры и в других странах Европы. Так, в Польше после инцидентов с размещением флагов и лозунгов на зданиях и памятниках усилилось внимание к подобным проявлениям, а отдельные случаи приводили к задержаниям и общественным дебатам.
