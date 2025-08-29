В Чехии заменили флаг Украины на баннер с мартышкой

На пражском Национальном музее заменили флаг Украины на баннер с приматом
Наличие украинского флага на здании музея вызывало недовольство части местных жителей, сообщило ТАСС
Наличие украинского флага на здании музея вызывало недовольство части местных жителей, сообщило ТАСС

На пражском Национальном музее вместо флага Украины разместили баннер с изображением обезьяны в рамках рекламы выставки останков древних предков человека. Решение вызвало неоднозначную реакцию в чешском обществе, передают журналисты.

«Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека, известных как Люси и Селам, и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии.», — сообщает Parlamentn? listy.

Изначально планировалось разместить оба символа, но эфиопская сторона возразила. Эфиопы выступили против идеи совмещения своего баннера с украинским флагом, поэтому был временно заменен. Ранее наличие украинского флага на здании музея вызывало недовольство части местных жителей.

Ранее использование украинской символики вызывало споры и в других странах Европы. Так, в Польше после инцидентов с размещением флагов и лозунгов на зданиях и памятниках усилилось внимание к подобным проявлениям, а отдельные случаи приводили к задержаниям и общественным дебатам.

