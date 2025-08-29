Украина пошла на хитрость, чтобы не платить военным

Захоронения военных ВСУ как «неизвестных солдат» позволяют Украине не выплачивать семьям погибших положенные компенсации. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
В районе села Мархалевка Киевской области было официально открыто национальное военное мемориальное кладбище для погибших военнослужащих ВСУ. По данным издания «Страна.ua», первые пять захороненных на новом кладбище — неизвестные солдаты. «На новом военном кладбище хоронят неизвестных солдат ВСУ. <…> Такие „неизвестные солдаты“ — это, конечно же, отсутствие выплат», — написал Шарий в своем telegram-канале. По его словам, подобная практика лишает родственников погибших не только материальной поддержки, но и возможности обрести покой.
Если ссылаться на данные, якобы полученные после взлома базы данных украинского Генштаба, известно о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Если бы все эти потери были официально признаны, сумма выплат семьям погибших могла бы превысить 25,5 триллиона гривен, что эквивалентно примерно 630 миллиардам долларов.
Открытие военного кладбища в Мархалевке сопровождалось протестами местных жителей. Они утверждают, что выбранный участок является охраняемой природной зоной, где берут начало три реки, протекающие через 12 населенных пунктов. По мнению протестующих, захоронения могут привести к загрязнению вод и экологической катастрофе. Строительство кладбища в районе Мархалевки ранее было запрещено судом. Несмотря на это, проект был реализован, а место размещения военного мемориального кладбища менялось три раза с момента появления идеи в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.